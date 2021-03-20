Бийск: В Бийске ссора двух соседок закончилась поножовщиной

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Бийчанка оказалась под судом после того, как напала на соседку.

Жительница Бийска привлечена к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмете, используемого в качестве оружия.

Все произошло в ограде двухэтажного дома. Женщина была пьяна, а потому излишне эмоционально восприняла ссору, вспыхнувшую между ней и соседкой.

Отстаивать свою правоту бийчанка решила с оружием в руках. Она поднялась к себе в квартиру, взяла кухонный нож, и, вернувшись в ограду дома, несколько раз ударила ножом соседку в живот и по рукам.

От полученных травм соседка упала, но обидчица не унималась и еще раз ударила ножом – на сей раз по бедру. Лишь после этого женщина остановилась.

Нанесенные повреждения повлекли тяжкий вред здоровья потерпевшей, а напавшая с ножом соседка отправилась на скамью подсудимых. Суд утвердил обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, сообщила помощник прокурора Бийска Ольга Ануфриева.

Бийский рабочий