Бийск: В Бийском краеведческом музее проходит Месячник дарителя

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Бийский краеведческий музей в апреле традиционно отмечает день рождения.

По давно сложившейся традиции в 2021 году музей объявляет Месячник дарителя, в течение которого с 16 марта по 14 апреля любой желающий сможет передать в музей вещи, поколениями хранившиеся в семьях или, наоборот, случайно найденные на старых чердаках, в подвалах или на собственных огородах. Эта акция удобна тем, что людям не нужно подстраиваться под определенный день, чтобы прийти в музей с дарами. То, что сопровождало вас в течение долгих лет и уже отслужило свое, может занять достойное место в коллекциях нашего музея, получит шанс на вторую, почетную жизнь – станет музейным экспонатом.

— В этом году мы хотели бы обозначить тематику принимаемых даров. Чрезвычайно ценным для музея будет предметный материал по Великой Отечественной войне (личные и памятные вещи участников войны, находки). Предметы этнографии – старинная одежда, украшения, обувь, головные уборы народов Южной Сибири, пояса, полотенца, образцы городской одежды конца XIX – начала ХХ века. Школьные фотографии разных лет, особенно, конца XIX – начала ХХ века, как портретные, так и фото зданий и территорий разных школ, а также сюжетные фотографии (начало учебного года, последний звонок, учебные и внешкольные мероприятия), — рассказали в БКМ.

Кроме того, сотрудники музея отметили, что все больший интерес приобретают сейчас вещи советского периода, особенно те, которые были в свое время дефицитом, и истории их появления в семьях (необычные столовые приборы, предметы индустрии женской красоты, хорошо сохранившаяся упаковка дефицитных продуктов и т.д.). Также будут ценны фотодокументальные архивы и различные предметы профессионального пользования. Многие из предприятий, работавших в Бийске, уже не существуют, а память о них мы можем сохранить в музее.

Отделы музея располагаются по адресам:

Исторический отдел – ул. В. Ленина, 134 (около магазина «Разноторг»), т. 33-76-90;

Отдел «Музей Чуйского тракта» — ул. Советская, 42 (красное здание у моста), т. 32-68-08;

Выставочный зал – ул. Васильева, 36, т. 43-43-98.

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13:48, 18.03.2021 584

Бийский рабочий