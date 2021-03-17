Бийск: В бийском филиале «Наследников Ползунова» наградили финалистов ДНК-2021

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На Учёном совете БТИ состоялось торжественное награждение финалистов III Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

Финал ДНК-2021 проходил в дистанционном формате с 26 по 30 января. Для участия в нем было отобрано около 50 проектов исследовательской и инженерной направленности из числа лучших разработок регионального этапа конкурса. Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданный на базе БТИ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, представляли четыре проекта.

Юные ученые и изобретали из Бийска достойно выступили на ДНК-2021.

Так, Диана Бубарева заняла 1 место в номинации «IT-проекты» среди учащихся 7-8 классов.

За достигнутые успехи юная «наследница Ползунова» была награждена дипломом и памятной золотой медалью, а также ноутбуком уникальной сборки, который позволит ей воплотить в жизнь самые смелые задумки в области программирования.

Владислав Черников, Михаил Дьяченко и Мария Некрасова получили сертификаты финалистов III Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Их научным руководителям Николаю Медведеву, Антону Сидоренко, Анастасии Фокиной и Александру Верещагину были вручены благодарственные письма за поддержку и развитие проектной деятельности одаренных школьников.

Бийский рабочий