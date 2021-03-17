ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийске двухкомнатную квартиру продают почти вдвое дороже, чем в Москве

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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Двухкомнатную квартиру в бийском недострое продают по неожиданно высокой цене. За нее просят более 20 млн рублей.

Квартира продается через агентство.

Риэлторы просят за 2-комнатную квартиру, площадью чуть менее 50 кв.метров, 21,39 млн рублей.

Если исходить из стоимости квадратного метра, квартиру в Бийске можно назвать одним из самых дорогих объектов недвижимости в секторе многоквартирных домов не только в Бийске, но и в целом по стране.

Так, выходит что «квадрат» бийской двушки обходится примерно в 430 тыс. руб., в то время как в московских новостройках он в среднем составляет немногим выше 250 тыс. руб.

В Бийске двухкомнатную квартиру продают почти вдвое дороже, чем в Москве1

При этом дорогую квартира в Бийске еще не достроена. Пятиэтажка на Трофимова, в которой продается двушка, будет сдана лишь в конце 2021 года.

В объявлении указано, что квартиры в этом доме сдаются без отделки, так что собственникам будущей квартиры удастся реализовать любую свою дизайнерскую фантазию. Сам дом расположен в месте с развитой инфраструктурой — рядом институт, колледж, школа, магазины и хорошая транспортная развязка.

Однако даже эти плюсы едва ли перекрывают стоимость жилья. Впрочем, не исключено, что в объявление закралась ошибка в виде лишнего нуля.   

Бийский рабочий

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