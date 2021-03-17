Бийск: В Бийске продолжается реконструкция и модернизация уличного освещения

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Дороги Бийска освещает почти 6000 фонарей.

В 2017 году в Бийске начали разрабатывать программу, которая должна была вывести город из темноты. Ранее с этим были большие проблемы: с наступлением ночи наукоград освещался, разве что, окнами домов и редкими вывесками магазинов. На сегодняшний день, по программе модернизации, реконструкции и строительства линий уличного освещения сделано многое.

Бюджет проекта составил более 13 млн. рублей.

По данным городской Администрации, в период до 2020 года был осуществлен монтаж СИП 16,55 км, в том числе: 485 шт. светодиодных светильников. Протяженность сетей сегодня составляет 178,73 км.

На улицах города работает 5703 светильников и их конструкций, в том числе 4050 шт. светодиодные светильники и 901 шт. прочие. Как результат – не только улучшился внешний облик города, и у его жителей появилась возможность спокойно идти вечером домой или на прогулку, но и произошло улучшение дорожной безопасности в темное время суток.

В Бийске появится уличное освещение на Льнокомбинате и в районе училища №46

11:18, 23.12.2020 1540

Как пояснили в Управлении ЖКХ, освещение работает по установленному в городе графику, с учетом сезонности. В темное время суток – фонари светят без перерыва. На некоторых улицах Бийска, в основном, исторической его части, также установлено антивандальное видеонаблюдение.

Бийский рабочий