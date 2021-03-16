Бийск: В Бийске загорелся трамвай, находящийся на маршруте

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О произошедшем сообщают очевидцы в соцсетях.

Бийчане делятся снимками горящего трамвая. На фото видно, что вагон не просто дымится — в нем пылает пламя. Внутри вагона людей нет.

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло в районе Лесозавода. На месте работают пожарные. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Отметим, что это не первый подобный случай в Бийске. В 2019 году в заречной части города пожарные ликвидировали возгорание в трамвае.

Трамвай загорелся в Бийске в Заречье

20:32, 09.05.2019 4445

Бийский рабочий