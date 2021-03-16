Бийск: В Бийске подвели итоги первенства Алтайского края по боксу

1

Соревнования проходили среди юношей и девушек 13 — 14 лет.

В наукограде подвели итоги первенства Алтайского края по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. В общей сложности на ринг вышли порядка 120-ти спортсменов со всего региона. Боксёры соревновались в четырнадцати весовых категориях. За мастерством участников наблюдали более опытные товарищи и приглашённые почётные гости.

Сейчас развитием бокса в наукограде занимается большая команда. Активисты устраивают городские турниры, обновляют инвентарь, ремонтируют залы, и конечно же привлекают к работе молодых тренеров, которые перенимают опыт у мэтров и пробуют вернуть былую славу бийскому боксу.

Организация первенства Алтайского края прошла на достойном уровне, а наши спортсмены дополнили успех своими наградами. В копилке бийчан четырнадцать медалей: 6 бронзовых, 3 серебряных и 5 золотых. По итогу победители и призёры получили кубки, медали, памятные статуэтки, а также подарки от спонсоров, которые неравнодушны к возрождению бийского бокса. В их числе: руководитель сети кофеин «Шоколатте» — Лариса Гладышева, фонд депутата государственной думы Александра Прокопьева, сеть магазинов сантехники «Сила воды», и многие другие.

Теперь победители первенства края выступят на соревнованиях сибирского федерального округа, которые состоятся в Томске в апреле. Это отличный шанс для бийских спортсменов – блеснуть на всероссийском уровне.

1 из 10

Бийский рабочий