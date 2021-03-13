Бийск: В Бийском драмтеатре поставили очень необычный спектакль «Неугомонный дух»

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Чтобы создать на сцене фарс про нашу жизнь, командой драматического театра проведена колоссальная работа: придумано множество эффектов.

В Бийском драматическом театре сегодня пройдет премьера невероятного фарса «Неугомонный дух». Спектакль в двух классических действиях, с антрактом, продлится чуть больше двух часов.

Однако это время пролетит для зрителей незаметно: в новой постановке удивит все! Шикарные костюмы и образы героев (даже завсегдатаи театра могут не сразу узнать своих любимых артистов), музыка (в исполнении знакомых голосов), неожиданное развитие сюжета и непредсказуемые музыкально-клиповые вставки.

Кстати, устоять в некоторых моментах, оставаясь зрителем – просто невозможно! Так и хочется принять участие в этом настоящем жанровом фарсе, который происходит на сцене.

В драмтеатре описывают то, что будет происходить на сцене так:

«Эта пьеса стирает грань меж мирами бренным и мистическим. Легкомысленный и самоуверенный герой (конечно же, это богатый и преуспевающий писатель, овдовевший, и женатый вновь) затевает игру, в которой сам становится пешкой. И ему бы бороться за свою размеренную, полную любви, почтения и обожания, жизнь… Но рука «неугомонного» духа покойной жены, вызванного сумасшедшей спиритичкой, настолько сильно сдавила глотку, что это ощущение уже начинает и нравиться (к тому же это ещё и удобно: реальная жена видеть приведение, к сожалению, не может). И вот он уже астральный двоеженец…».

Режиссером «Неугомонного духа», английской пьесы Ноэла Кауарда, выступил Артем Фоменко. Однако, идею осуществить постановку по мотивам произведения, еще год назад предложил Михаил Вороновский, главный режиссер БДТ.

– Пьесу я ему посоветовал, так что выбор материала на моей совести, — иронизирует Михаил Михайлович, — Мы знаем судьбу этой постановки, с перерывами на пандемию, много времени прошло. Но я всегда нашим актерам говорю, что главное – получать удовольствие, находясь на сцене. Тяжелее всего в таких спектаклях главным героям, потому что английская драматургия — это просто «вагон» текста, и чтобы донести мысль так, чтобы зритель ее понял, нужно самому понимать, о чем ты говоришь. Очень много удивительных попаданий в образ у нашего художника: вот Владимир Гапеев – ну прелесть же просто! Ни в одном спектакле он не был таким! ( с забавной прической, очках и чудной одежде – прим.ред.) Задает условия жанра и служанка со сковородкой. Хорошие находки со светом и музыкой. Впереди шесть премьер, я думаю, что жизнь спектакля будет долгой.

Игра актеров действительно впечатляет, драматургия спектакля выстроена так, чтобы «жонглировать» эмоциями зрителя, вызывая позитивную реакцию зала.

– Спектакль по своей технической составляющей получился весьма сложным, — рассказывает Артем Фоменко. – Все дело еще в моей педантичности, потому что мне важна каждая мелочь. Нужно понимать, что это не комедия, а фарс, и к нему нужно относиться соответственно. Конечно, каждый спектакль – это риск. Но с таким жанром я сталкиваюсь впервые, и было безумно сложно его понимать, а воплощать – еще сложнее.

Чтобы создать на сцене фарс про нашу жизнь, командой драматического театра проведена колоссальная работа: придумано множество эффектов, особое внимание уделено деталям. Самое главное, мистику здесь можно даже почувствовать! Как отметила директор театра Ольга Малявина, такого спектакля в БДТ еще не было: «Пусть он будет, и долгих ему лет!»

Видимую для зрителей работу провела художник Елена Хабарова. С ее легкого воображения, смех и удивление зала гарантированы уже с первого появления героев в новых костюмах на сцене:

– Для меня это первая такая масштабная постановка, до этого был опыт только со сказками. А сейчас — это такой эксперимент, авантюра. По пьесе у нас эпоха 30-х годов, но конечно, нам не хотелось брать полностью исторические костюмы, потому мы их стилизовали. Все образы подобраны героям индивидуально, но в каждом присутствует мистика и театр! При освещении, движении актеров, костюмы меняются. Работа началась с со служанки, и этот «собирательный образ», очень хорошо передал жанр спектакля.

Главные роли в невероятном фарсе «Неугомонный дух» исполнили: Максим Сивков, Владимир Гапеев, Ксения Бушманова, Людмила Евтушенко, Анастасия Блюмская. Премьерные показы спектакля пройдут 12,13,14,19,20 и 21 марта.

Бийский рабочий