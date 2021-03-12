Бийск: В Бийске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

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25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья выступал в роли закладчика на территории города Бийска.

Молодого человека, подозреваемого в распространении героина, задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Бийское».

Предварительно установлено, что 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья выступал в роли закладчика на территории Бийска. Мужчина приехал из соседней Новосибирской области и стал заниматься фасовкой крупной партии наркотиков на мелкие дозы, затем прятал их в тайники. Оперативники задержали подозреваемого с поличным.

В его автомобиле обнаружили около 20 граммов героина, приготовленного для последующего сбыта, что подтвердила последующая экспертиза.

Кроме того, правоохранители при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели обыск по месту жительства гражданина – в Новосибирской области. В квартире изъято ещё почти 330 граммов наркотиков, согласно экспертизе, признанных героином, упаковочный материал и весы. Также сыщики нашли 234 тысячи рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Бийское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства противоправной деятельности, а также устанавливаются иные лица, возможно также причастные к ней.

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13:14, 25.02.2021 985

Бийский рабочий