Бийск: В Бийске арестанты будут работать в УК, церквях и доме престарелых

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В Бийске составили перечень организаций для отбывания осужденными обязательных работ.

К видам обязательных работ, которые осужденные будут проводить в Бийске, относятся уборка улиц и придомовых территории, уборка мест для хранения мусора, рытье траншей, уход за зелеными насаждениями, очистка подвалов и чердаков, погрузочно-разгрузочные, малярные и другие неквалифицированные работы.

Принять на работу «арестантов» согласились 38 организаций, подавляющее большинство из которых – управляющие компании и ТСЖ. На работу с осужденными заявились почти все бийские коммунальщики.

Кроме того осужденные будут работать на предприятиях лесопереработки, в «Зеленстрое», МУП «Память», МУП «Бийскгортранс», в Казанской и Одинцовской церквях, а также бийском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Бийский рабочий