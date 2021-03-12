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Алтайский край

Бийск: В Бийске арестанты будут работать в УК, церквях и доме престарелых

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

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В Бийске составили перечень организаций для отбывания осужденными обязательных работ.

К видам обязательных работ, которые осужденные будут проводить в Бийске, относятся уборка улиц и придомовых территории, уборка мест для хранения мусора, рытье траншей, уход за зелеными насаждениями, очистка подвалов и чердаков, погрузочно-разгрузочные, малярные и другие неквалифицированные работы.

Принять на работу «арестантов» согласились 38 организаций, подавляющее большинство из которых – управляющие компании и ТСЖ. На работу с осужденными заявились почти все бийские коммунальщики.

Кроме того осужденные будут работать на предприятиях лесопереработки, в «Зеленстрое», МУП «Память», МУП «Бийскгортранс», в Казанской и Одинцовской церквях, а также бийском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

 

Бийский рабочий

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