Бийск: В Бийске возобновлено движение трамваев до Лесозавода

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Трамваи в этот район не ходили семь дней.
В мэрии Бийска сообщили о возобновлении движения трамваев в район Лесозавода. Трамваи сюда перестали ходить ровно неделю назад, когда рельсы оказались под снегом.
Так как трамваи — основной вид транспорта, для жителей этого района, на время остановки трамваев был запущен временный автобусный маршрут.
Напомним, 8 марта в Бийске частично было возобновлено движение трамваев в Заречье.
В Бийске частично возобновлено движение трамваев в Заречье
07:40, 09.03.2021 557