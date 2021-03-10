Бийск: В Бийске возобновлено движение трамваев до Лесозавода

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Трамваи в этот район не ходили семь дней.

В мэрии Бийска сообщили о возобновлении движения трамваев в район Лесозавода. Трамваи сюда перестали ходить ровно неделю назад, когда рельсы оказались под снегом.

Так как трамваи — основной вид транспорта, для жителей этого района, на время остановки трамваев был запущен временный автобусный маршрут.

Напомним, 8 марта в Бийске частично было возобновлено движение трамваев в Заречье.

В Бийске частично возобновлено движение трамваев в Заречье

07:40, 09.03.2021 557

Бийский рабочий