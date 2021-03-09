Бийск: В Бийске прошедшей зимой был зафиксирован самый сильный мороз в Алтайском крае

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Алтайские синоптики подвели итоги зимы.

Зима 2020-2021гг. в Алтайском крае получилась холодная и снежная, отмечают специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Средняя температура воздуха составила -13,-19гр.С., что на 1…3гр.С. ниже нормы и лишь местами в предгорьях около нормы.

В течение прошедшей зимы был отмечен один период с 26 по 28 декабря 2020 года с сильными морозами и один период с аномально холодной погоды с 1 по 9 января 2021 года.

Самая низкая температура в крае была отмечена 27 декабря на метеостанции Бийск-Зональная – минус 47,4гр.С., в Барнауле также 27.12.2020 – минус 41,7гр.С.

Сумма выпавших осадков варьирует от 49мм в Родино до 241мм в Змеиногорске, что соответствует 120-150% , местами в предгорьях 150-200% от нормы. Наибольшее количество осадков за сутки в крае выпало 04.02.2021 в Змеиногорске 36мм, в Барнауле -7,8мм.

Метеорологи отмечают, что зима 2019-2020гг. в Алтайском крае была также снежная, но очень теплая со средней температурой воздуха -8, -10гр, что на 3…6гр. выше нормы.

Сумма выпавших осадков, варьировала от 60мм. в Чарышском до 326мм. в Змеиногорске, в 1,5…2 раза превысила норму.

Бийский рабочий