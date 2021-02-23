Бийск: В Бийске прошли краевые соревнования по спортивной борьбе на поясах

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Состязания были приурочены к Дню защитника Отечества.

21 февраля в спорткомплексе «Заря» во второй раз прошли краевые соревнования по спортивной борьбе на поясах, посвященные Дню защитника Отечества. Организатором выступила региональная общественная организация Федерация Алтайского края «Спортивная борьба на поясах».

В этом году в состязаниях приняли участие спортсмены из разных городов и районов Алтайского края, а также из Республики Алтай – из Красногорского и Зонального районов, Бийска, Барнаула и Горно-Алтайска. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Алтайского края.

С самых первых минут на ковре царила атмосфера напряженной борьбы, участники приложили немало сил для достижения победных результатов. По результатам турнира была произведена процедура награждения, каждый участник соревнований получил памятные подарки.

Президент федерации Сергей Абрамов отметил, что «спустя год у ребят появился прекрасный шанс проявить себя в этой затянувшейся паузе, вызванной новой коронавирусной инфекцией» — напомним, в прошлом году соревнования проходили в Бийске впервые и тоже накануне Дня защитников Отечества.

— Учитывая условия, в которых мы до сих пор находимся, данный турнир, не только подчеркивает праздник День защитника Отечества, но и показывает, что впереди еще одна победа, и вирус отступает, — сказал Сергей Абрамов.

Бийский рабочий