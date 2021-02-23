Бийск: В Бийске Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Такси»

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Мероприятия были направлены на предотвращение деятельности нелегальных перевозчиков и обеспечение безопасности пассажиров.

Отмечается, что мероприятия прошли не только в Бийске, но и в целом в Алтайском крае.

— В целях усиления контроля за деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров и багажа легковыми такси, сотрудниками Госавтоинспекции на обслуживаемой территории проводились профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, а также на предотвращение деятельности нелегальных перевозчиков, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Бийска.

В ходе рейда полицейские осуществляли проверку транспортных средств с установленным опознавательным фонарем и нанесенной цветографической схемой легкового такси.

Добавим, что при отсутствии разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приняты меры к привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности по части 1,4.1,7 статьи 12.5 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за которые предусмотрено наложение штрафа в размере от 500 до 5000 рублей.

— ГИБДД Бийска настоятельно рекомендует не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами только легальных перевозчиков, особенно при поездках в другие населенные пункты, — сообщили в бийской Госавтоинспекции.

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15:40, 21.02.2021 679

Бийский рабочий