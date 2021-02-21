Бийск: В Бийске штрафов за отсутствие маски наложили более чем на полмиллиона рублей

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История бийского пенсионера, которому за отсутствие маски на пустой остановке выписали многотысячный штраф, получила большой резонанс.

Меж тем «БР» узнал, сколько всего было выписано подобных штрафов, и какую долю из них удалось взыскать.

Так, уже есть цифры о том, как полицией Бийска проводилась эта работа в пандемическом 2020 году.

Сотрудниками полиции было проведено более 31,5 тысяч профилактических бесед, в том числе около 1500 — с гражданами старше 65 лет.

За нахождение без средств индивидуальной защиты органов дыхания составлено 1259 административных мате риалов.

Чаще всего бийчан привлекали по «административной» статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Нарушения по ней влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. Таких протоколов выписано 978.

В Бийске пенсионера оштрафовали за отсутствие маски на пустой остановке

10:48, 19.02.2021 3497

Другая статья административного кодекса — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» — влечем наложение штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб . По ней протоколов выписано меньше — 281.

Стоит отметить, что мы указали размеры штрафов для граждан. Для должностных и юридических лиц они еще выше.

Всего же за 2020 год сотрудниками полиции Бийска наложено штрафов на сумму 615 тыс. руб. Взыскано пока 96 тыс. руб. Все эти денежные средства поступают в федеральный бюджет.

Бийский рабочий