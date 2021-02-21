Бийск: В Бийске продают самые дорогие в мире носки

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2 млн рублей просит биийчан за пару носков.

Сайты объявлений, похоже, понемногу теряют свое первоначальное назначение и превращаются в площадку для юмористических соревнований.

«БР» уже писал о необычных лотах, выставляемых тут — таких, как суперкоряга от всех болезней или каменном воине в кепочке.

От создателя коряги: каменного воина в кепочке продают в Бийске за 5 млн рублей

15:12, 02.02.2021 1902

На сей раз в продажу поступили самые дорогие в мире носки. Во всяком случае, именно так позиционирует свой товар автор объявлений.

Собственник просит 2 млн рублей за пару носков в цветах пыльной розы и фукси.

Указано, что материал, из которого связаны носки, — самая обыкновенная шерсть. Судя по виду, товар явно бывал в употреблении, так что его стоимость, вероятно, ниже, чем была изначально. Сколько пара носков стоила будучи новой — умалчивается.

Бийский рабочий