Бийск: В Бийске драмтеатр готовит две новые постановки

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Спектакли для бийчан поставят режиссеры из Липецка и Санкт-Петербурга.

В 2021 году Бийский драмтеатр планирует показать две постановки.

Одна из них — по пьесе Александра Островского «Банкрот» (известна также как «Свои люди сочтемся» и «Несостоятельный должник»). Режиссером выступит уже знакомый театралам города Сергей Бобровский из Липецка. Для Бийского драмтеатра он уже ставил «Ночь перед Рождеством» и «Очень простую историю».

Над другой постановкой — «Время ток» — будет работать режиссер Алексей Забегин из Санкт-Петербурга. Он поставит спектакль по произведению, написанному им же в сотрудничестве с Владимиром Антиповым.

В управлении культуры, спорта и молодежной политики, отмечают, что эти произведения выбраны с учетом пожеланий зрителей Бийского драмтеатра.

Из-за пандемии сегодня показы тут идут с максимально возможной заполняемостью зала — не более 50 процентов. Так, на одно представление в драмтеатр могут прийти 140 зрителей.

Однако в 2020 году стали востребованы постановки Бийского драмтеатра, которые идут в режиме онлайн. Таких за год набралось десять, а количество их просмотров дошло почти до 60 тысяч.

Бийский рабочий