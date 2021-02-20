Бийск: В Бийске наградили пожарного потушившего возгорание на бензоколонке

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Награда нашла своего героя спустя 40 лет.

В 80-х годах спасатель Валерий Баклаков в одиночку потушил пожар на горевшей бензоколонке. Как вспоминает сам пожарный, возле бензоколонки горела БМП, боевая машина пехоты. Из неё лился бензин, который тёк к закопанным на АЗС ёмкостям.

— Если бы взрыв был, парк полностью бы выгорел. И солдаты, которые тут бегали, человек 30, они бы все обожжённые были, — говорит Игорь Лаврентьев, пенсионер МВД, работавший водителем пожарной машины.

Игорь Лаврентьев тогда работал водителем на пожарной машине. Он и сейчас отлично помнит, как спасатель Валерий Баклаков, не дожидаясь подкрепления, бросился к бензоколонке и за считаные минуты потушил пожар. Героизм, говорили очевидцы. Но случай «замяли», пишут «Вести 22».

— Возможно, руководству военного городка не хотелось это ЧП обнародовать. Тогда всё приукрашивалось, а тут чуть городок не взорвался. Заживо сгорел бы, в этом бензине стоял, — говорит Игорь Лаврентьев.

Видевший произошедшее водитель не мог оставить этот поступок коллеги без внимания. Он даже разыскал офицеров, что видели, как пожарный Баклаков в одиночку справляется с огнём. И в очередной раз написал об этом генералу.

Сам же Валерий Баклаков, которому сегодня 70 лет, уже не ждал слов благодарности от высокого руководства, но медаль от МЧС России вдруг пришла. Спустя 40 лет награда нашла своего героя. Хотя сам он себя таким не считает.

Бийский рабочий