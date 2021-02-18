Бийск: В Бийске к 2022 году должны достроить еще один дом и школу в новом микрорайоне • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Вместо 24-этажных домов напротив «Ленты» будут возводить девятиэтажки.

В Бийске продолжается строительство нового микрорайона 16а, который возводят рядом с обводной дорогой на Зеленый Клин. Жилищный комплекс напротив «Ленты» появляется значительно медленнее, чем планировалось. Тем не менее, муниципалитет надеется, что в следующем году здесь сдадут в эксплуатацию новую школу и многоэтажку.

При этом, судя по всему, шансов на то, что многоэтажка, которая строится ближе к реке и арке тепловых труб, появится раньше, чем достроят подъезды оранжевого долгостроя, больше.

В настоящее время строительство нового девятиэтажного дома идет активнее. Возводит его предприятие «Материалстройсервис» — застройщик в городе известный. Именно они построили большую часть новостроек Зеленого Клина.

Многоквартирный дом в микрорайоне 16а — тоже их объект. В жилом доме планируется оставить часть помещений «общественного и подсобного назначения». Ввести девятиэтажку должны в 2022 году.

А вот судьба недостроя, возведение которого изначально начал «Железобетон», по-прежнему остается под вопросом. О двух первых домах, которые появились в микрорайоне напротив «Ленты», пока больше приходится говорить как о полутора.

Две десятиэтажки — образец того, как в последней версии должен был выглядеть жилфонд микрорайона, который даже предлагали назвать Облепиховым. Здания здесь застройщик видел именно в насыщенных оранжевых цветах.

Напомним, строительство района начинало предприятие «Железобетон». Планы, которые в 2013 году предлагали застройщики, были весьма амбициозными: комплексная застройка трех 12-этажных и девяти девятиэтажных домов, два детских сада на 280 мест и школа на 1100 мест. Рассматривался даже вопрос открытия здесь поликлиники, ведь предполагалось, что население нового района дойдет до пяти тысяч человек.

Однако, в краевом правительстве тогда размах не оценили и схему привели к бийским реалиям. Но воплотить не удалось и ее. У предприятия возникли серьезные финансовые проблемы. Перед муниципалитетом образовалась просрочка арендной платы, долги у предприятия накопились на 10 млн руб., и управление имуществом городской администрации в 2018 году пошло в суд.

В январе 2020 года объект незавершенного строительства был принят на баланс муниципалитета в ведение управления капитального строительства.

Еще до этого в мэрии обещали найти застройщика, который возьмется за завершение работ. После этого, говорил мэр Александр Студеникин, часть квартир в этом доме будет предоставлена медикам в качестве служебного жилья.

Однако, пока дом так и находится под оперативным управлением УКСа. Управление продолжает искать подрядную организацию, которая продолжит строительство. Только после этого можно будет говорить о том, на какой год намечен ввод дома в эксплуатацию. Пока никаких сроков нет.

Зато все более-менее понятно со школой, строительство которой в микрорайоне 16а также ведет предприятие «Материалстройсервис». Сейчас работы находятся на стадии устройства перекрытия второго этажа. Сдать школу собираются в 2022 году. Планируется, что она вместит 550 учащихся. Напомним, ранее здесь появился детский сад на 200 мест.

Вопрос строительства поликлиники в новом районе уже давно не стоит. Зато город продолжает искать инвестора для строительства торгового центра, который разместится на возвышенности, в сторону вокзала. Под него город выделяет участок чуть меньше 40 тыс. кв. метров.

Еще на пяти участках в муниципалитете все-таки надеются увидеть многоэтажки.

При этом, единого дизайн-проекта у микрорайона, как это задумывалось, может и не быть. Если раньше говорилось о том, что жилмассив все-таки постараются выдержать в облепиховых цветах, то сегодня цветовое решение фасадов проектируемых многоквартирных домов, как и других объектов капстроительства, отдают на выбор застройщикам. Участки предлагаются инвесторам под высотное жилищное строительство без каких-либо обязательств.

Кстати, понятие «высотное» за все те годы, что в Бийске говорят о застройке микрорайона 16а, уже несколько раз менялось. По всей видимости, нынешние два 10-этажных дома останутся самыми высокими в округе.

А вот у той же «Венеции» — инвестора, который в 2008 году давал обещания возвести тут современный микрорайон (его именем до сих пор многие называют это место) — в планах было построить здесь аж 24-этажные дома. Такие заявления поддерживали и в отделе архитектуры, говоря, что старый генплан города 1982 года, не позволявший возводить в Бийске дома выше девяти этажей, устарел, и современные технологии позволяют замахнуться на высокое. Однако, вскоре имя «Венеция» стало в Бийске нарицательным. Дальше обещаний дело не пошло.

Это, кстати, в истории Бийска не впервые. О том, чтобы застроить этот пустырь, задумывались еще в 70-х годах, для чего даже намыли грунт. Но в последующем от планов отказались.

Многие уже грустно шутят, что местечко тут чуть ли не проклятое, как-никак бывшее болото. Во что-то похожее превращаются и очередные стройки.

Недострои «Железобетона» могут предложить другим компаниям

16:00, 24.10.2018 2099

Бийский рабочий