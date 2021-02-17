Бийск: В Бийске продают императорский кирпич со следами лап котенка • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийчанин предлагает инвестировать свободные средства в уникальный коллекционный лот.

Так, в продаже появился настоящий бросовый кирпич императорских времен, забракованный следами котенка.

На торце изделия прослеживаются отпечатки пальцев мастера-кирпичника. Пролежав более ста лет под открытым небом, кирпич остался в первозданном виде.

Уникальный коллекционный лот переживёт любые кризисы и будет дорожать с каждым днем, уверяет автор объявления о продаже.

Кстати, весь февраль на кирпич действуют суперскидка. Приобрести его можно всего за 40 тыс. руб. вместо обычной цены в 4 млн руб.

Примечательно, что автор объявления — тот же, что продает суперкорягу и воина в кепочке.

От создателя коряги: каменного воина в кепочке продают в Бийске за 5 млн рублей

15:12, 02.02.2021 1789

Бийский рабочий