Бийск: В Бийске еще одна больница приступила к вакцинации населения от коронавируса • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

2

Теперь в Бийске появилась возможность сделать прививку в городской больнице №2.

Ранее в ЦГБ и горбольнице №4 сообщали о том, что вакцинация идет в плановом порядке, запись на прививку от коронавируса ведется заранее. Желающих очень много, да и посетить кабинет для укола вакциной придется не один раз.

Как следует из официальной информации Минздрава, теперь в Бийске появилась возможность сделать прививку в городской больнице №2. Ожидать того, что очередь ожидающих тут будет меньше, не стоит.

Напомним, что жители Алтайского края могут записаться в любую поликлинику, вне зависимости от места жительства, поэтому никакой «территориальности» прививающиеся могут не соблюдать. Однако, по-прежнему люди более старшего возраста делают прививку на свое усмотрение, а для лиц моложе 18 лет, людей с признаками ОРВИ она пока недоступна.

По последним данным Министерства здравоохранения, поставка вакцины идет планомерно, она распределяется во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов. В настоящий момент уже записались более 10 тыс. человек.

Телефоны для записи на прививку от коронавируса в Бийске:

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» — (3854) 37-53-39, 25-51-69

КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск» — (3854) 25-51-67

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» — (3854) 25-51-78

Бийский рабочий