Бийск: В Бийске обсудили соблюдение прав детей-инвалидов • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Эксперты ответили на вопросы родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Семинар для родителей, воспитывающих детей-инвалидов прошел в Бийске по инициативе члена координационного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Елены Гориковой. Модераторами встречи выступили Ольга Казанцева — уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, Татьяна Ильюченко — координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», Людмила Бузунова — председатель комитета Думы города Бийска по социальной политике.

Перед встречей были собраны вопросы, которые волновали родителей, воспитывающих детей-инвалидов, после именно по ним был составлен план семинара.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в ходе встречи присутствующие обсудили реализацию полномочий ФКУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы Алтайского края» в период ограничительных мероприятий, изменения в законодательстве. Также родителей волновали проблемы обеспечения санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, вопросы обеспечения права на образование детей-инвалидов, в том числе, обучающихся в надомном режиме и дополнительные социальные гарантии родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

Для консультации по каждой теме на семинар были приглашены представители краевых и федеральных структур.

Сообщается, что подобные встречи в Бийске, планируют сделать регулярными.

Бийский рабочий