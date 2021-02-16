Бийск: В Бийске 17-летний волонтёр украл деньги у пенсионера, за которым ухаживал • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Зная пин-код карты парень снимал деньги со счета и оставлял их себе.

В Бийске 17-летний волонтёр пойдет под суд за кражу денег. Как сообщили «Вестям 22» в прокуратуре, молодой бийчанин должен был ухаживать за пожилым человеком, поэтому пенсионер отдал ему банковскую карту, на которую начислялась пенсия.

Молодой человек должен был покупать для подопечного продукты и лекарства, но, как выяснилось позже, большую часть денег он оставлял себе. А когда подопечный скончался, то волонтер продолжил пользоваться его банковской картой.

Зная пин-код карты обвиняемый с февраля по март 2019 года через устройства самообслуживания снимал принадлежавшие потерпевшему денежные средства, поступавшие на карту в качестве пенсии, которыми распоряжался по своему усмотрению. После наступления смерти потерпевшего, достоверно зная о том, что ему продолжают поступать денежные средства в качестве пенсии, в период с марта по ноябрь 2019 года аналогичным способом бийчанин неоднократно снимал различными суммами денежные средства, принадлежавшие Пенсионному фонду РФ.

Как сообщили в прокуратуре, в общей сложности у пенсионера было похищено 76 тысяч рублей, большую часть этой суммы парень снял с карты уже после того, как мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Бийский рабочий