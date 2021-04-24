Бийск: В Алтайском крае повысят зарплаты работникам социальной отрасли

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Увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли.

По поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко Минсоцзащите выделены дополнительные средства в размере 198 млн. рублей на повышение заработной платы работников подведомственных учреждений.

— Это позволит дважды в текущем году повысить работникам заработную плату. С 1 марта на 11% увеличится средняя заработная плата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3%, — сообщила Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края.

Глава ведомства пояснила, что принятая мера позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, на которых сегодня лежит огромная нагрузка по обработке обращений граждан и востребованность в связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда РФ, налоговой службы и др. ведомств.

Всего в регионе увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли, сообщили в Министерстве соцзащиты региона.

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08:50, 21.04.2021 4411

Бийский рабочий