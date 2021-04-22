Бийск: В Алтайском крае успешно справились с условными терактом и пожаром

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На Алтае в преддверии этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проверили готовность оперативных служб.

Командно-штабное учение прошло в Барнауле. Согласно легенде, во время второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ на одной из гостевых трибун обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Силами полиции проведена незамедлительная эвакуация зрителей.

Важным аспектом в рамках учений стала отработка действий группы оцепления. Силами МВД и подразделений управления Росгвардии по Алтайскому краю внушительная по площади территория, прилегающая к «минированному» объекту, была оцеплена.

Далее к работам приступили кинологи. В результате проверки опасность условного взрывного устройства подтвердилась, и на место выдвинулась взрывотехническая группа краевого управления ФСБ России.

В это же время поступила информация о возможном условном использовании при теракте опасных веществ – от радиационных до химических и бактериологических. Проверкой занялись в управлении Роспотребнадзора.

Далее, по легенде, — новое происшествие: на первом этаже административного здания олимпийской спортшколы по гребле на байдарках и каноэ произошло возгорание. На место выдвинулись спасатели, которые ликвидировали условный пожар.

Неподалеку развернули мобильный полевой госпиталь для тех, кому потребовалась медицинская и психологическая помощь.

В учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, Управления МВД России по г. Барнаулу, АЛУ МВД России, ГУ МЧС России, Алтайский краевой центр медицины катастроф, УФС ВНГ России, органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Всего было задействовано свыше 900 человек и 78 единиц техники, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники командно-штабного учения показали необходимый уровень подготовки.

Бийский рабочий