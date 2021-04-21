Бийск: В Алтайском крае введены ограничения на рыбалку

2

Ограничения связаны с нерестом.

В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на территории Алтайского края введены запретные периоды по ограничению рыболовства:

с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 10 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.

Данные меры ежегодно вводятся в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб. В этот период запрещается всякое промышленное рыболовство, сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

На водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за пределами рыболовных участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, запретные сроки добычи водных биоресурсов не устанавливаются при условии:

осуществления добычи водных биоресурсов с берега без использования плавсредств, летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков, в том числе крючков на блеснах не более 10 штук на орудиях добычи у одного гражданина;

спиннингами, фидером, “корабликами”, “змеями”, нахлыстовыми удочками с использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок; закидными удочками, в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычиу одного гражданина.

Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, за исключением запрещенных к вылову краснокнижных видов рыб (осетр сибирский, стерлядь, таймень, нельма, ленок) составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг на рыболова.

Запрещается использовать маломерные суда и прогулочные суда на водных объектах рыбохозяйственного значения.

Бийский рабочий