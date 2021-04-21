Бийск: В Алтайском крае введены ограничения на рыбалку

Бийск: В Алтайском крае введены ограничения на рыбалку21.04.2021
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Ограничения связаны с нерестом.
В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на территории Алтайского края введены запретные периоды по ограничению рыболовства:
- с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;
- с 25 апреля по 25 мая – в озерах Алтайского края;
- с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;
- с 10 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км.
Данные меры ежегодно вводятся в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб. В этот период запрещается всякое промышленное рыболовство, сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
На водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за пределами рыболовных участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, запретные сроки добычи водных биоресурсов не устанавливаются при условии:
- осуществления добычи водных биоресурсов с берега без использования плавсредств, летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков, в том числе крючков на блеснах не более 10 штук на орудиях добычи у одного гражданина;
- спиннингами, фидером, “корабликами”, “змеями”, нахлыстовыми удочками с использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок; закидными удочками, в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычиу одного гражданина.
Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов, за исключением запрещенных к вылову краснокнижных видов рыб (осетр сибирский, стерлядь, таймень, нельма, ленок) составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг на рыболова.
Запрещается использовать маломерные суда и прогулочные суда на водных объектах рыбохозяйственного значения.