Бийск: В Алтайском крае для предотвращения паводка расчистят русла пяти рек

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Работы по расчистке русел в этом году будут проведены на четырех реках в Солонешенском и на одной реке в Краснощековском районах

Почти 10 км русел пяти рек расчистят в Алтайском крае в 2021 году в целях защиты от подтоплений во время паводков, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

— Работы по расчистке русел в этом году будут проведены на четырех реках в Солонешенском и на одной реке в Краснощековском районах. На эти цели из федерального бюджета выделено в общей сложности 27,7 млн рублей. Регулирование русла реки включает спрямление участков русла, его углубление, расчистку от мусора. Эти работы направлены на увеличение пропускной способности русла и предотвращение образования ледяных заторов в паводковый период – рассказали в Минприроды Алтайского края.

Добавим, что в прошлом году такие работы вообще не проводились в регионе. Всего на пяти реках расчистят русла общей протяженностью почти 10 км. С помощью техники здесь не только очистят их от мусора, но и сделают глубже, выпрямят сразу на нескольких участках.

— Искривление русла — это естественный процесс. Однако проводить работы по спрямлению и расчистке русел необходимо — так мы предотвращаем негативные последствия для инфраструктуры населенных пунктов, связанные с прохождением весенних половодий, заторами льда во время ледохода, затоплением прибрежных территорий и инженерных коммуникаций, размывами берегов, — считают в ведомстве.

Работы в Краснощековском районе на реке Маралихе рассчитаны на два года, на остальных реках завершатся уже в 2021 году.

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15:41, 16.04.2021 656

Бийский рабочий