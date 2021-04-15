Бийск: В Алтайском крае осудили членов группы, «одобрявших» кредиты россиянам

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Злоумышленники обманным путем оформляли кредиты на доверчивых граждан из разных субъектов РФ.

Павловским районным судом принято решение по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которое было расследовано в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следователями установлено, что в период с января по май 2018 года трое 25-летних жителей Новосибирска арендовали несколько офисных помещений в столице Сибири. Собираясь работать с потенциальными жертвами, они оборудовали кабинеты компьютерной техникой, средствами сотовой связи и мебелью.

Использовали классическую схему мошенничества. Согласно разработанному плану, злоумышленники прикрывались функционированием «Колл-центра», звонили доверчивым гражданам и, представляясь сотрудниками банков, сообщали, что им одобрен кредит. После чего под различными предлогами, якобы, для получения денежных средств, доставки и подписания кредитных документов, посредством курьерской службы похищали у граждан денежные средства.

Таким способом организованная группа похитила у граждан более 300 000 рублей – жертвами мошенников стали жители Северной Осетии, Хабаровского и Алтайского краев. Всего от действий мошенников пострадали десять человек.

Суд, в зависимости от роли каждого из обвиняемых, назначил двоим участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, их сообщнику – лишение свободы на срок три года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Бийский рабочий