Бийск: В Алтайский край поступила первая партия вакцины «Эпиваккорона»

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В Бийск «ЭпиВакКорона» пока не поступит.

Алтайский край получил первую партию вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор». В регион поступило 3,2 тыс. доз препарата, сообщили «Толку» в региональном Минздраве.

В Бийск новая вакцина пока не поедет. Первую партию используют для проведения иммунизации в барнаульской горбольнице № 3. А следующие партии направят в районы края.

Напомним, первая фаза испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» началась 27 июля прошлого года. А в октябре препарат был зарегистрирован. Для пострегистрационных испытаний, которые должны длиться полгода, искали 43 тысячи добровольцев.

Вакцина разработана на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

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15:48, 03.04.2021 1307

Бийский рабочий