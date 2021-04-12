Бийск: В Алтайском крае выясняются обстоятельства смерти 12-летней лицеистки

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Ранее в соцсетях и СМИ прошла информация, что после резкого разговора с завучем школьница умерла.

После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея «Эрудит» Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и Министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в своем Telegram-канале.

Завтра утром уполномоченный и представители Министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный причем родителей учащихся лицея, отметили в правительстве края.

Как пишут в соцсетях со ссылкой на родителей, девочку и маму вызвала завуч из-за видео в Тик-Ток. Из кабинета обе вышли в слезах. А уже дома ребенок почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в мессенджере. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается. Родители потребовали огласки, указывая на то, что лицей пытается скрыть инцидент.

Бийский рабочий