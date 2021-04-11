Бийск: В Алтайском крае уже зарегистрировали первые случаи присасывания клещей

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Сезон активности клещей в регионе в этом году начался на две недели позже, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями этой весны.

По данным на 8 апреля, в крае зарегистрированы первые случаи присасывания клещей у взрослых жителей Романовского, Шелаболихинского районов и Барнауле. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

— С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось пять взрослых. При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» вируса клещевого энцефалита не выявлено, — сообщили в Роспотребнадзоре региона.

В ведомстве говорят, что пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

При получении положительного результата лабораторного исследования клеща на зараженность боррелиями, необходимо обратиться к врачу по месту жительства для решения вопроса о неспецифической профилактике.

Парки, турбазы и места отдыха в Алтайском крае обработают от клещей

14:47, 07.04.2021 431

Бийский рабочий