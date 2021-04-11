Бийск: В Алтайском крае побит рекорд вакцинации от коронавируса за сутки

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В регионе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

В настоящее время прививается свыше 120 тысяч человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

За 9 апреля объем прошедших вакцинацию увеличился почти в два раза. Если ранее медицинские организации прививали по 2500 человек, то за последние сутки прививку против коронавирусной инфекции поставили 5047 человек.

— Достичь этого результата удалось благодаря активной работе медиков на местах. Центральные районные больницы организуют в муниципальных образованиях по несколько пунктов вакцинации, активно задействуют мобильные ФАПы при вакцинации жителей удаленных сел и сотрудничают с органами социальной защиты для подвоза к пунктам вакцинации маломобильных граждан, — сообщили в Минздраве Алтайского края.

Самыми активными желающими пройти вакцинацию в Алтайском крае по-прежнему остаются граждане старше 60 лет, жители, которые в большей степени подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Таких в крае 65 543 человека — это более 55 процентов от общего числа прошедших вакцинацию. Среди них 160 человек старше 90 лет.

В Алтайском крае от корнавируса вакцинировали 10% от запланированного объема

11:15, 06.04.2021 707

Бийский рабочий