Бийск: В Алтайском крае прошли торжества, посвящённые юбилею полета в космос

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Юбилейную дату отметили 9 апреля в концертном зале «Сибирь» краевой столицы.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 60-летию первого полета человека в космос, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил награды ветеранам и военнослужащим Вооруженных сил России.

В Алтайском крае дислоцированы части Космических войск, которые обеспечивают проведение стартов с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. Именно вчера, 9 апреля, боевые расчеты этих частей принимали участие в обеспечении запуска ракеты-носителя «Союз-2.1А» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18». Ракета стартовала с космодрома Байконур в 10:42 по московскому времени.

— История не так часто сохраняет в памяти имена первых. Но имя Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года стало известно сразу всему миру и останется на все времена, — подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона поблагодарил военнослужащих и ветеранов специальных войск за их труд. В числе награжденных сегодня — ветеран Вооруженных сил России Петр Ганьжин, который служил в войсковой части №85906, расположенной на территории края. Петр Александрович был призван в армию в 1959 году. В этом же году было объявлено о создании Ракетных войск стратегического назначения. Наш земляк 10 лет прослужил на космодроме Байконур. В его задачи входило обеспечение связью полигона, штабов, измерительных пунктов, которые отслеживали полет.

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19:05, 10.09.2020 2517

Петр Ганьжин работал в составе боевого расчета, который принимал участие в запуске первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту. Впоследствии он также участвовал в подготовке к полетам других экипажей, в числе которых были знаменитые космонавты — Валентина Терешкова, Герман Титов, Павел Попович и другие.

Бийский рабочий