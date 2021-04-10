Бийск: В администрации Бийска призвали горожан выйти на субботники

Бийск: В администрации Бийска призвали горожан выйти на субботники10.04.2021
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В мэрии Бийска призвали жителей навести порядок в городе.
Судя по обращению, прежде всего, обращение направлено именно к представителям бизнес-сообщества.
— Администрация города Бийска обращается к руководителям организаций города с просьбой обратить особое внимание на благоустройство территорий, прилегающих к объектам, используемым для ведения предпринимательской деятельности, в том числе, на своевременную очистку от песка и пыли карманов парковок и прибордюрных лотков. Давайте совместными усилиями сделаем наш родной город опрятным и чистым!
В мэрии напомним, что благоустройство нашего города относится к одной из первоочередных задач для только муниципалитета, но и организаций всех форм собственности, граждан, и имеет большое значение для обеспечения комфортного проживания в нем.
Отметим, что месячник благоустройства, как правило, стартует в городе в середине апреля, а дни массовых субботников традиционно приходятся на 20-е числа.