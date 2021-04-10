Бийск: В Алтайском крае люди стали чаще искать работу

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К таким выводам пришли аналитики портала Авито-Работа.

На Алтае увеличилась конкуренция среди соискателей.

По сравнению с IV кварталом 2020 года активность соискателей в крае выросла на 14%, а количество резюме увеличилось на 19%.

По итогам I квартала 2021 года жители региона стали больше интересоваться вакансиями в сферах консультирования, инвестиций, образования.

При этом в городе наиболее востребованными у соискателей оказались сферы производства, а также те, где требуются работники без опыта или студенты. Именно в этих группах профессий было больше всего откликов на вакансии: 25% от всей активности соискателей было в сфере производства, 14% пришлось на сферу без опыта, третье место занимает “Строительство” (13% откликов на вакансии).

Бийский рабочий