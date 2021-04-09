Бийск: В Алтайском крае ограничено движение по еще одной краевой трассе из-за паводка

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В Министерстве транспорта региона сообщили о перекрытии движения на двух участках трассы.

На автодорогах Калининский – Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и подъезд к с. Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе временно заблакировано движение для легкового транспорта.

Ограничения пришлось ввести из-за резкого подъема уровня воды в реках Ануй и Озернуха.

В ведомстве водителей попросили искать пути объезда данного участка.

Напомним, что также закрыта дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское – Смоленское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Повышенный режим готовности ввели в восьми районах Алтайского края

15:13, 08.04.2021 328

Бийский рабочий