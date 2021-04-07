Бийск: В Алтайском крае началась первая волна паводка

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129 городов и сел края находятся в зоне возможного подтопления во время нынешнего паводка.

Оперативные группы спасателей направлены в несколько районов Алтайского края, где начали расти уровни воды в реках. В случае прохождения первой волны паводка по наихудшему сценарию в регионе рискуют быть подтопленными более 80 населенных пунктов. Приток воды обеспечит таяние снега и вскрытие рек в горах. Это произойдет, когда на территории Республики Алтай установится тёплая погода – в конце мая — начале июня.

Первая волна паводка уже пришла в южные районы края. Она началась, раньше среднемноголетних значений на 2-5 дней. На реке Алей прошлой ночью уровень воды вырос на 40 см. Подтоплений в настоящее время нет. У села Староалейское работает оперативная группа. При ухудшении обстановки будут приняты меры по снижению уровня воды в реке.

— Мы фиксируем активную фазу вскрытия рек по югу края — это реки Чарыш, Алей, Ануй. Учитывая активную фазу вскрытия рек, оперативные группы направлены в Красногорский, Бийский и Чарышский районы. До достижения критических показателей на реке Алей еще далеко. Там у нас также расположено Гилевское водохранилище, пока оно функционирует в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки ситуация позволяет уменьшить уровень воды. В крае 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, 45 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами, — рассказал начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

По прогнозам спасателей, в ближайшие 3 дня погода в регионе существенно не изменится, вода продолжит прибывать. Опергруппы МЧС работают в Бийском, Красногорском и Чарышском районах.

Точно по графику: реки в Алтайском крае вскроются в первой декаде апреля

13:54, 03.04.2021 903

Бийский рабочий