Бийск: В Алтайском крае акцию «Бессмертный полк» планируют провести очно

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Для помощи в организации шествия сейчас набирают волонтеров для работы в городах и районах.

Об этом сообщила начальник краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова. Она напомнила, что в прошлом году из-за пандемии все регионы проводили «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Сейчас прорабатываются оба варианта – и очный, и заочный. Если начнется третья волна коронавируса, то шествие колонн с фотографиями участников Великой Отечественной войны отменят, сообщают «Вести-Алтай».

— Уже оговариваются предварительные варианты движения по улицам и площадям наших городов, волонтеры активно регистрируются. Но пока сложно однозначно сказать, что акция пройдет очно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мае месяце. Мы будем ориентироваться на Центральный штаб «Бессмертного полка России», — рассказала Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Отмечается, что в случае очного прохождения шествия полка, все рекомендации Роспотребнадзора и оперштаба Алтайского края будут соблюдаться – участники будут идти в масках, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. Окончательное решение примут накануне 9 мая.

Власти Алтайского края начали подготовку к Дню Победы

14:12, 21.03.2021 578

Бийский рабочий