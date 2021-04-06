Бийск: В Алтайском крае из спячки вышли медведи

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Косолапые проснулись и вовсю ищут еду.

Специалисты приступили к весеннему учёту животных. О медвежьей активности они судят по следам и уже выяснили, что косолапые проснулись и вовсю ищут еду. Медведи выходят на склоны в южных и предгорных районах края, чтобы выкапывать коренья.

Как рассказал «Вести 22» начальник отдела учёта и использования объектов животного мира Минприоды Алтайского края, Евгений Батурин, из-за поздней весны медведи могли выйти из берлог на неделю позже, чем обычно.

Пока встреч людей с хищниками не зафиксировано. А если в регион вернутся холода и животным станет некомфортно, они могут снова вернуться в спячку.

Бийский рабочий