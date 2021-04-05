Бийск: В Алтайском крае проведут исследование коррупции за 250 тысяч рублей

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Для чего будет проводится данный социологический опрос населения, пока не ясно.

Социологическое исследования по оценке восприятия населением и предпринимательским сообществом уровня распространенности коррупции планируют провести в Алтайском крае.

На проведение исследования уже размещен соответствующий тендер, его стартовая цена составляет 250 тысяч рублей, сообщает «Алтайская правда».

Кроме восприятия уровня коррупции, социологам также предстоит выяснить, как жители оценивают эффективность антикоррупционной работы, проводимой государственными органами Алтайского края.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 13 апреля. В настоящее время на сайте госзакупок ведутся технические работы, поэтому более подробнее ознакомиться с техническим заданием и прочей документацией пока невозможно.

Бийский рабочий