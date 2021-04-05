Бийск: В Алтайском крае банки начали повышать ставки по ипотеке

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Однако, средняя ставка по ипотечным программам в Алтайском крае, на начало апреля сохранилась на уровне 7,3%.

19 марта Центробанк поднял ключевую ставку с 4,25 до 4,5%, впервые за последние два года ужесточив условия, в то время как на протяжении прошлого года снижал и сохранял процент на минимальном уровне, чтобы поддержать бизнес. После знакового решения ЦБ РФ некоторые банки начали корректировать проценты по ипотеке, кредитам и вкладам, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Банки, представленные в Алтайском крае, стали повышать ставки по одним ипотечным продуктам, в то же время понижая по другим. В отдельных случаях имеет место быть приостановка приема заявок по льготной программе. Вместе с тем, были и те, кто снизил ставки, но только на новостройки и рефинансирование ипотеки.

При этом отмечается, что корректировки были едва заметными – максимум на 0,3%, а большинство ведущих кредиторов пока заняли выжидательную позицию и оставили проценты неизменными. Так, средняя ставка по ипотечным программам, которые предлагают ведущие финансовые организации в Алтайском крае, на начало апреля сохранилась на уровне 7,3%.

Переезд за город: плюсы и минусы льготной ипотеки в Бийске

12:51, 15.03.2021 1518

Бийский рабочий