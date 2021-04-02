Бийск: В Алтайском крае задержали представителя правительства в региональном парламенте

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Чиновнице могут предъявить обвинения в мошенничестве.
Представитель правительства и губернатора региона в Алтайском Заксобрании Стелла Штань была задержана в Барнауле. Об этом сообщило ИА «Банкфакс», ссылаясь на собственные источники. В силовых структурах официально информацию пока не подтвердили, в пресс-службе регионального управления ФСБ России отказались комментировать ситуацию.
По некоторым, пока неподтвержденным данным, Штань подозревают в мошенничестве.
Не исключено, что задержание Стеллы Штань связано с уголовным делом барнаульского частного детсада Happy baby. Его учредителя и директора обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами на 14 млн рублей.
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10:18, 12.03.2021 955