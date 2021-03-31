Бийск: В Алтайском крае отремонтировали полторы тысячи многоэтажек

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Региональному Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в марте исполнилось 7 лет со дня основания.

За это время отремонтировали каждый пятый многоквартирник края — всего более полутора тысяч зданий. Совокупная стоимость выполненных работ превысила 5 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Это средства собственников, формирующих фонд капремонта на общем счете регоператора.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году в соответствии с краткосрочным планом отремонтировали 254 многоквартирных дома. Также удалось начать реализацию плана 2021 года раньше установленного срока. Уже провели аукционные процедуры, ведут разработку проектно-сметной документации, заключили договоры с подрядными организациями. Реализация плана 2021 года не стала исключением, и благодаря качественно проделанной предварительной работе специалистов фонда сегодня в 24 многоэтажках капитальный ремонт уже завершили, на 45 объектах работы продолжают.

По замкнутому кругу: как выживают бийчане в так называемых «списанных» домах

15:50, 29.03.2021 1281

Бийский рабочий