Бийск: В апреле ожидаются мощные и затяжные магнитные бури

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Астрономы дали прогноз магнитных бурь на апрель 2021 года.

В марте на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Первая и затяжная ожидается уже в начале месяца — 2-4 числа. Из-за продолжительности магнитная буря может повлиять даже на тех, кто ранее не ощущал метеозависимости.

Уже через несколько дней ожидается еще одна повышенная активность Солнца — с 8 по 12 апреля. Буря будет достаточно мощной и может повлиять на самочувствие.

Последняя магнитная буря апреля ожидается 21 числа. Для большинства она пройдет совершенно незаметно, так как будет незначительной по мощности.

В период сильных возмущений геомагнитного поля метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Возможны обострения хронических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний. Для улучшения самочувствия рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, жирной и жареной пищи. Также эксперты советуют побольше спать.

Бийский рабочий