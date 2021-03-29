ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В апреле ожидаются мощные и затяжные магнитные бури

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

0

Астрономы дали прогноз магнитных бурь на апрель 2021 года.

В марте на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Первая и затяжная ожидается уже в начале месяца —  2-4 числа. Из-за продолжительности магнитная буря может повлиять даже на тех, кто ранее не ощущал метеозависимости. 

Уже через несколько дней ожидается еще одна повышенная активность Солнца — с 8 по 12 апреля. Буря будет достаточно мощной и может повлиять на самочувствие.

Последняя магнитная буря апреля ожидается 21 числа. Для большинства она пройдет совершенно незаметно, так как будет незначительной по мощности.

В период сильных возмущений геомагнитного поля метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Возможны обострения хронических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний. Для улучшения самочувствия рекомендуется больше находиться на свежем воздухе, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, жирной и жареной пищи. Также эксперты советуют побольше спать.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год в «короне». Большое интервью с министром здравоохранения Алтайского края

Мар 29, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске пожарные спасли девять человек

Мар 29, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле загорелась мебель в производственном помещении

Мар 29, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Год в «короне». Большое интервью с министром здравоохранения Алтайского края

Мар 29, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске пожарные спасли девять человек

Мар 29, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле загорелась мебель в производственном помещении

Мар 29, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле сожитель украл у подруги и ее дочери золотые украшения и сдал их в ломбард

Мар 29, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar