Бийск: В Алтайском крае есть случаи заражения COVID-19 после вакцинации

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Главный инфекционист края отметил, что такие факты есть и в других регионах, но этого не стоит бояться.

В Алтайском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом после вакцинации, есть заражение даже у тех, кто уже поставил второй компонент вакцины, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава региона Валерий Шевченко. Однако, по его словам, такие факты не говорят о том, что вакцина «не работает».

— Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжёлой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьётся в лёгкой форме, существует.

Заражение после вакцинации происходит потому, что инкубационный период может проходить в момент иммунизации, когда биологическая устойчивость организма к коронавирусу только начинает формироваться. Кроме того, антителам нужно время, чтобы успеть выработаться. Случаи заражения после второй прививки тоже есть, но они значительно реже случаются, чем после первой вакцины.

— Вакцинация идёт всего лишь несколько месяцев. Случаи заражения после вакцинации есть и в других регионах, но их очень мало. Повторюсь, что у этих людей болезнь, как правило, протекает в лёгкой или средней форме, часто – бессимптомно. Бояться этого точно не надо, — пояснил Виталий Шевченко.

Всем привитым следует соблюдать привычные меры предосторожности: носить маски, использовать антисептик для рук и держать социальную дистанцию.

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18:12, 20.03.2021 1263

Бийский рабочий