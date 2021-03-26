Бийск: В Алтайском крае намерены запретить продавать детям энергетики и зажигалки

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На Алтае могут запретить продажу подросткам энергетических напитков и приборов, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Закон, запрещающий детям не только баловатсья с огнем, но и «зажигать» под энергетиками, рассматривают в АКЗС. Первое чтение он уже прошел. Краевые депутаты почти без колебаний поддержали инициативу уберечь подростков от соблазна курения и тяги к энергетическим напиткам. При этом на зажигалки депутаты внимания почти не обратили. Их больше интересовал запрет энергетиков.

Как проходила сессия АКЗС, на которой обсуждали этот вопрос, рассказывает ИА «Политсибру».

— На рынке произошел резкий рост продаж безалкогольных тонизирующих напитков. В подавляющем большинстве в них содержится допустимая только для взрослых доза кофеина – 150 мг и больше. Для детей предельная доза – 2,5 мг. И нигде не сказано, что избыточное потребление кофеина для детей неопасно, – говорит Александр Лазарев, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке .

Кстати, депутат даже принес на сессию банку того самого вредного напитка и пообещал подарить ее любому желающему.

— Не приведет ли он к тому, что такие напитки станут восприниматься как «запретный плод»?», – задался вопросом спикер Александр Романенко.

Лазарев же отметил, что уже принятые в крае ограничения, например, на жевательные аналоги табака, сыграли огромную профилактическую роль. Он сослался также и на американский опыт, где в школах запрещена даже продажа Кока-Колы из-за содержания в ней кофеина.

Бывший эсер Владислав Вакаев и вовсе вспомнил об аборигенах Австралии, которые невзирая на все запреты, искали все новые способы получения удовольствия. Дело дошло даже до красок и химических растворителей.

— Молодежь, наверное, себя чувствует как-то не так и ищет способы ухода от действительности. Законопроект нужно поддерживать, но это не решение проблемы, – уверен Владислав Вакаев.

Несмотря на разное видение проблемы, первое чтение закон прошел, найдя депутатское соглание. Окончально запрет на продажу энергетиков и зажигалов детям и подросткам будет принят во втором чтении.

Отметим, что похожие законы уже приняли в Ростовской, Рязанской, Магаданской и Владимирской областях, Москве, Туве, Камчатском и Приморском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Бийский рабочий