Бийск: В Алтайском крае нетрезвый водитель на Mercedes протаранил четыре автомобиля

0

Инцидент произошел днем в воскресенье, 21 марта, в районе барнаульских новостроек.

По адресу Сергея Ускова, 42 водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, залетел на парковку и совершил массовое ДТП.

Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Барнаул, водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz Е200 допустил наезд на стоящие на парковке транспортные средства: Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.

В результате дорожно-транспортного происшествия двух пассажиров-мужчин автомобиля Mercedes доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Ещё двоих пассажиров автомобиля Mercedes — парня и девушку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время ведется разбирательство по установлению личности водителя, находившегося за рулем автомобиля Mercedes.Водитель автомобиля Мерседес имел признаки алкогольного опьянения.

В Бийске пьяный водитель на Volvo протаранил сразу шесть автомобилей

16:29, 11.02.2021 2902

Бийский рабочий