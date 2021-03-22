Бийск: В администрации Бийска рассказали, почему сквер Карпушкина надо ремонтировать

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Сквер имени Геннадия Карпушкина будет вынесен на голосование за ремонт по нацпроекту в 2022 году.

Бийчане чаще всего знают второе название сквера – «Смотровая площадка». И, действительно, именно из этого сквера открывается красивый вид с горы на наш город, особенно летом, когда он Бийск зеленый и вечерами, когда в городе зажигаются ночные огни. Эта общественная территория встречает туристов из различных городов, так как находится возле федеральной трассы Чуйский тракт.

В свое время скверу было присвоено имя главы города Геннадия Григорьевича Карпушкина, так как при нем он и обрел свой нынешний вид. Общественная территория окружена кованой оградой, коммунальщики каждый год высаживают здесь цветы.

— Однако сегодня сквер, несмотря за то, что за ним следили городские службы, требует капитального ремонта, то есть замены фонарей и покрытия дорожек, плитки, установки малых архитектурных форм, — рассказали в пресс-центре администрации Бийска.

Эта общественная территория будет участвовать в голосовании по выбору парков и скверов Бийска. Ремонт (если площадка наберет большое количество голосов) начнется в 2022 году.

В администрации напомнили бийчанам, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной платформе пройдет голосование за выбор общественных территорий для ремонта в 2022 году. В этом году жителям города предстоит выбрать две территории из 13 предложенных, которые благоустроят в 2022 году.

Бийчанам предложат выбрать две территории для благоустройства в 2022 году

13:10, 12.03.2021 2560

Бийский рабочий