Бийск: В Алтайском крае задержана криминальная группа, похищавшая квартиры

1

В Алтайском крае задержали преступников, которые обманным путём оставляли людей без жилья.

От рук криминальной группы как минимум пострадали восемь человек, в том числе трое бийчан. Квартиры члены группировки похищали под разными предлогами.

По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир.

В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денежных средств не получали и оставались без квартир.

Выгодная сделка: бийчанин взял в кредит полмиллиона и перевел их мошенникам

17:42, 18.03.2021 432

Бийский рабочий