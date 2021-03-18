Бийск: В Алтайском районе продают усадьбу с пасекой, где можно спать на пчелах

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Необычную усадьбу выставили на продажу в Алтайском районе Алтайского края, недалеко от города Белокурихи.

Владелец базы отдыха позиционирует ее как готовый туристический бизнес. Помимо прочих развлечений и процедур для постояльцев, здесь есть услуга «сон на пчелах» на пасеке.

Это направление апитерапии давно, но не очень широко распространено на Алтае. Лежанки формируются прямо на домиках, где живут пчелиные семьи. Они издают полезные для человека вибрации и звуки, что положительно влияет на биорезонанс и помогает поправить здоровье. Также человек вдыхает пары свежего меда, прополиса, полезных трав. Считается, что такой сон способствует улучшению обмена веществ, укреплению иммунитета и нервной системы, улучшению циркуляции крови, очищению организма и т. д.

Территория базы отдыха имеет площадь 1,5 га. На участке построен большой дом в три уровня вместе с мансардой и цоколем. Он занимает 400 кв. м. Отдельно стоят еще два 2-этажных коттеджа, гараж, кедровая баня. Также функционирует большой открытый бассейн, уличные тренажеры, волейбольная площадка, разбит японский сад с беседками и качелями. Вдоль участка протекает река Поперечная, на ней есть свой пляж.

Объект оценили в 27,5 млн рублей. Усадьба расположена в селе Россоши, которое находится в 20 км от города Белокуриха и в 15 км от райцентра Алтайское.

В Белокурихе продают уединенную усадьбу с форелевым озером

10:45, 02.02.2021 4010

Бийский рабочий